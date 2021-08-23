Güçlerini birleştirenler kazanır!

Kova burcunda gerçekleşen dolunay bu burçta ardı ardına oluşan ikinci dolunay olma özelliği taşıyor. 24 Temmuz günü bir derece Kova burcunda dolunay gerçekleştiğinde kişisel isteklerin rekabete açık olduğu bir zamana girmiştik. Güçlü bir savunma güdüsü ve beklentilerin oluşturduğu tarafımızı daha açıkça ortaya koyma arzusu içinde olduğumuz zaman dilimine işaret etmekteydi. Kova burcunun 29. derecesinde gerçekleşen dolunay verdiğimiz mücadelenin en zirve noktası ile bizi karşılaştıracak enerjilere sahip. İçinde bulunduğumuz koşulları zorlamak ve kontrolü elimize almak arzusunun getirdiği ani çıkışlar içinde olmaya yönelik bir hareket tarzı içinde kendimizi bulabiliriz. Biraz daha geriye doğru gittiğimizde 10 Temmuz günü Yengeç burcunda gerçekleşen yeniayın etkilerinin sürdüğünü söylemek mümkün. Sahip olduğumuz alanı güvenceye alma güdüsü ile her birimiz kendi hayatlarımızın kahramanı olma duygusu ile hareket etmeye başladık. Sahip olduklarımızın korunmaya ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve bunun ancak cesaret ortaya konarak yapılabilecek bir şey olduğunu anlıyoruz. Bizi en fazla güven içinde, güvenli alanımız dahilinde tutacak şeyin özgürlüğümüzü kazanmak olduğunun bir nevi bilinci ile karşılaşmakta olabiliriz. Bize ait olan değerleri kaybetmemek ancak bireysel olarak haklarımıza sahip çıkmak ve kendi hayatlarımızda otorite olmak gerekliliğini yerine getirebilmekle olacak. Bir nevi eğer kendimizi güvence içinde bulmak, emniyetli bir alanda hissetmek istiyorsak alanımızı korumaya almanın, savunmaya geçmenin ve ortak bakış açısında olanların güç birleşmelerine yöneldiği bir süreç bizi beklemekte.

Yükselen burçlara göre değerlendirdiğimizde; Koç burcu için arkadaş ve sosyal çevreye dair konularda hassaslık söz konusu olabilir. Bireysel olarak kendi beklentilerinizi ortaya koyarken egosal davranışlar içinde olmamaya dikkat. Boğa burcu, mesleki seçimler, iş hayatınız ile ev hayatınız arasındaki konularda alınması gereken kararlar oluşabilir. Dengeli yaklaşmakta, ani alınan kararlardan uzak kalmakta fayda var. İkizler burcu, yeni fikir ve görüşlere açık olmanızın gerektiği bir zaman dilimi olabilir. Kardeş ve kuzenler gibi yakın çevre kişileri ile olan ilişkilerinizde bir süredir etkili olan gerilime dikkat. Eğitim, öğretim gibi konularda sorumluluklar kapıyı çalabilir. Yengeç burcu, finansal ve maddi konularda duygusal kararlardan uzak kalmak ve kontrollü bir şekilde bütçe planı yapmak için uygun bir zaman olarak değerlendirebilirsiniz. Aslan burcu, evlilik, eş, ortaklık gibi bağlarınıza yönelik önemli durum değişiklikleri içerisinde olabildiğiniz bu süreçte ileriye yönelik adımlar atmanızı gerektiren sorumluluklar kapınızı çalabilir. Egosal çıkışlardan uzak kalmakta, ilişkileri dengeli tutmakta fayda var. Başak burcu, çalışma hayatınız, mesleğiniz ya da uğraşını verdiğiniz günlük sorumluluklarınızda artma ve yoğunluk hissettiğiniz bu dönem aşırı yorgunluklara ve aşırı beklentilere karşı kendinizi dizginlemenizde yarar var. Sorumluluklarınızı bilinçli olarak hayatınıza paylaştırmak yerinde olur. Sağlığınızı kontrol altında tutmak da olumlu yaklaşım olacaktır. Terazi burcu, sosyal çevre, grupsal çalışmalar ve yaratıcılık gerektiren bir çok çalışma dahilinde olma arzunuzun çok yükseldiği bu dönemi yeni alınacak kararlar öncesi bir nevi sistemi sabitleme, düzeni yerleşik hale getirme süreci olarak değerlendirmenizde fayda var. Geleceğe yönelik hedeflerinizi sağlam zemine alma zamanı. Akrep burcu, anne, baba ve ev, aile yaşantınızın hayatınızda hassas bir süreçten geçtiğini fark edebilirsiniz. Üzerinize düşen sorumluluklarınızı yerine getirmekle hedef ve kariyer hayatınızda daha kolay ilerleme kazanacağınızı görebilirsiniz. Yay burcu, geleceğe yönelik beklentileriniz ve hedeflerinizin yoğunluk kazanmaya başladığı bu süreçte, yeni görüşlere, yeni tarzlara ve yeni başlangıçlara hazır olabilirsiniz. Eğitim, öğretim, ya da mesleki anlamda iletişimsel konularda üzerinize düşen sorumluluklara gerçekçi yaklaşmak ve yerine getirmek sonrasında yeni imkânlar yaratacaktır. Oğlak burcu, maddi konular için hassas bir dönemde olabilirsiniz. Alacak verecek gibi durumlara kontrollü ve dikkatli yaklaşmakta fayda var. Maddi konular özellikle eş ya da ortaklıklar miraslar ile ilgili konuları bağlayabilir. Kova burcu, Evlilik, eş ya da ortaklık anlaşması içinde olduğunuz kimseler ve durumlarla ilgili gelişmelerin ön plana çıkabileceği bu dönem büyük adımlar atmadan önce kontrolü ele almış olduğunuzdan emin olmanız yerinde olur. Önemli durum değişiklikleri ile karşılaşmak mümkün. Sorumluluklarınızın arttığı bir dönemdesiniz. Balık burcu, olaylar üzerinde bir nevi kontrolünüzün olmadığını, sizin dışınızda gelişen olaylar ile karşılaşmakta olduğunuzu fark edebileceğiniz bu süreçte kendinizi içe kapamaktan ve suçlu hissetmekten uzak kalmanızda yarar var. Aşırı sorumluluk yüklenmek ve aşırı duyarlı olmak sizi yorabilir. Sezgilerinize kulak verebileceğiniz zamanlardasınız.

Güzel bir hafta dilerim

Sevgiyle