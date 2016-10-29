Güçlü tırnaklar için ipuçları

İşte size tırnaklarınızın her gün müthiş görünmelerine yardımcı olacak 14 ipucu:

1-Her zaman hazırlıklı olun:

2-Ellerinizi çok temiz tutun:



3-Tırnaklarınızın kuru olmalarını sağlayın:

4-Daima nazik olun:

5-Daima astar uygulayın

6-Ellerinizi koruyun:

7-Tırnaklarınızı bir süre rahat bırakın:

8-Daima nemlendirin:

9-Tırnaklarınızı düzenli olarak kesin:

9-Beslenme düzeninizi iyileştirin:

10-Kullandığınız malzemelere iyi bakın:

11-Etiketleri okuyun:

12-Son kat oje matlaştırıcı uygulaması yapın:



Son kat uygulaması, ojenin rengini korur ve parmaklarınıza gereken ışıltıyı kazandırır. Soyulmaları önlemek için üç günde bir son kat uygulamasını tekrarlamayı deneyin; böylelikle manikürünüz daha uzun süre dayanacak.

13-Sağlığı uzunluğa tercih edin:

14-Kütiküllerinizi kesmeyin:

Güçlü, sağlıklı görünümlü, düzgünce kesilmiş ve hoş bir şekilde boyanmış tırnaklar gibisi yoktur. Ama çoğumuz için, tırnaklarımız hiçbir zaman istediğimiz gibi görünmezler. Aslında tırnaklarınızın daima iyi bir durumda olmalarını sağlayabilmek adına, farkında olmanız gereken birkaç detay var.İş ya da spor salonu rutinleri tırnaklarda bolca kırılmaya ve yıpranmaya sebep olan biriyseniz eğer, tırnaklarınızın sertleşen kenarlarını yumuşatabilmek adına yanınızda daima bir törpü bulundurun.Öncelikle, tırnaklarınızın ve etrafındaki derinin daima temiz olmaları çok önemli. Asetonsuz bir temizleyici ile tırnaklarınızdaki tüm eski ojeyi çıkarın. Sonrasında ise bir diş fırçasını sabunlayarak tırnaklarınızı ve cildinizi nazikçe ovun. Böylelikle hem kirlerden hem de ölü derilerden kurtulacaksınız.Bu yöntem, tırnak aralarınızda bakteri oluşumunu engeller. Su ile tekrar tekrar ve uzun süreli temas, zamanla tırnaklarınızın etten ayrılmalarına sebep olabilir.Tırnaklarınız, hassastır; sert bir şekilde ovalamak, beraberinde enfeksiyonları getirir. Tırnak altında, metal tırnak araçları kullanmaktan kaçının; çünkü tırnak plağının altını çok fazla kazımak, tırnağın etten ayrılmasına yol açar.Tırnaklarınızı evde boyarken, astarı atlayarak kolaya kaçmak bahane değildir. Bu adım, yalnızca tırnaklarınızın oje lekelerinden korunmalarını sağlamakla kalmaz; aynı zamanda da rengin daha doygun ve opak görünmesini sağlar.Sert kimyasallarla temizlik yaparken, bahçeyle uğraşırken ya da ellerinizi kirletmenizi gerektiren herhangi bir iş yaparken, mutlaka plastik, vinil, nitril ya da kauçuk eldivenler kullanın. Mümkünse pamuk astarlı.Basit bir parlatıcı ile tırnaklarınıza dinlenebilmeleri ve onarılmaları için zaman tanımak iyi bir fikir. Sürekli güçlü renkler kullanmak, tırnaklarını kurutabilir, sarartabilir ve hatta zamanla tırnak yapınızı zayıflatabilir.Yüzünüzü nemlendirmeden asla yatmıyorsunuz, değil mi? Peki, tırnaklarınız neden farklı olsun ki? Uyurken kütiküllerinizi ve tırnaklarınızı nemli tutmak için badem ve avokado yağlarını karıştırarak kullanın.Düzenli kesim, saçlarınız için ne kadar önemli ise tırnaklarınız için de o kadar önemlidir. Tırnaklarınızı iki haftada bir kesmeye başlayarak, tepkilerine göre zamanla kendi düzeninizi oluşturun. Keskin manikür makası ya da tırnak makası kullanın.Tırnaklarınız, keratin adındaki proteinden oluşur; dolayısıyla beslenme düzeninizde değişiklikler yaparak tırnaklarınızı iyileştirebilirsiniz. Günlük düzeninize biyotin, E vitamini, balık yağı gibi vitaminler ve takviye maddeler; fasulye, balık ve kuruyemiş gibi protein zengini gıdalar ekleyin.Tırnak gereçlerinizi dezenfekte etmek, makyaj fırçalarınızı düzenli olarak temizlemek kadar önemlidir. İkisinin de sebebi aynı: Bakterileri uzakta tutmak. Tırnaklarınızı mutlu ve sağlıklı tutabilmek adına, metal malzemelerinizi su ve sabun ile yıkadıktan sonra tuvalet ispirtosu ile silin.Tüm oje markaları eşit yaratılmadı ne yazık ki; bu yüzden iyi bir ürün kullandığınızdan ya da aldığınızdan emin olun. Dibütilftalat, formaldehid, tolüen gibi zehirli kimyasallar içeren ojelerden kesinlikle uzak durun.Evet, uzun tırnaklar çok güzeller; ama tırnak kırılmaları ile mücadele ediyorsanız eğer, tırnaklarınızı kısa tutun – en azından şimdilik. Yuvarlak köşeli kısa tarzlarla uğraşması kolaydır; böylelikle başka bir endişe yaşamadan tırnaklarınızı güçlendirmeye odaklanabilirsiniz.Kütiküllerin hizmet ettikleri çok önemli bir amaç var: Tırnak tabanının çevresini korumak. Kütikülü kestiğinizde, korunma kalkmış olacağından, bakterilere ve enfeksiyon olasılığına açık hale gelirsiniz. Kütiküllerinizi rahat bıraktığınız sürece, tırnaklarınız size minnettar kalacak.