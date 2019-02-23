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'Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı gücünü FETÖ'den ve Kandil'den alıyor" dedi

23 Şubat 2019, Cumartesi 17:35 Son Güncelleme:
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'Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik önünde tören mangası tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Vali Zülkif Dağlı ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Oktay, kentteki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Vali Dağlı’dan brifing aldı. Daha sonra AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü’nün proje tanıtım törenine katıldı.

Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmada "Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur, zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı gücünü nereden alıyor? Tabii ki milletten değil, FETÖ'den ve Kandil'den alıyor" dedi.

AA

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