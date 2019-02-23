Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik önünde tören mangası tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Vali Zülkif Dağlı ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Oktay, kentteki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Vali Dağlı’dan brifing aldı. Daha sonra AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü’nün proje tanıtım törenine katıldı.

Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmada "Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur, zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı gücünü nereden alıyor? Tabii ki milletten değil, FETÖ'den ve Kandil'den alıyor" dedi.

AA