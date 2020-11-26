Gücünü sudan alan hoparlör geliştirdiler: Shower Power

Shower Power adlı kablosuz hoparlör, gücünü elektrikten değil sudan alıyor. Duş başlığının tepesine monte edilen ürün, su aktığı sürece enerjisini sağlıyor ve ses vermeye başlıyor. Hoparlör, aynı zamanda tamamen okyanustan geri dönüştürülen plastiklerden üretildi.

Hoparlör ve gövde içerisinde su akışına göre tasarlanmış bir dinamo var. Su akmaya başladığında dinamo dönerek enerji üretiyor ve hoparlörün bataryasına güç sağlıyor.

Ürün ayrıca 360 derece kaliteli ses verebilirken, Apple HomePod gibi pek çok ürün ile eşleşebiliyor. Telefonunuz ile istediğiniz şarkıyı seçip hoparlörden dinleyebiliyorsunuz. Üst kısımda yer alan kontrol tuşlarının haricinde suya dayanıklı bir kumandası da mevcut.

Shower Power’ın fiyatı ise 59 dolar.