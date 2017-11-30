Amerikalı şarkıcı-oyuncu "Paul Marciano'dan telefon geldiğinde ve yeni Guess Girl olmamı istediğinde, gençliğimden beri sevdiğim bu ikonik markanın parçası olacağım için çok heyecanlandım. Guess'in kampanyalarına baktığımız zaman, yıllar boyunca Paul'un yarattığı güzel modellerin ve ikonik görüntülerin tümünü görebiliyoruz. Guess'in 2018 İlkbahar kampanyası için seçilmiş olmak, benim için büyük bir iltifat'' dedi.Tatiana Gerusova tarafından çekilen ve Paul Marciano tarafından yönetilen kampanyanın ilk kareleri bugün yayınlandı. Son derece nostaljik ögeler barındıran kampanya fotoğraflarında, Lopez’in üzerinde retro esintili yüksel bel şort, önden bağlanmış beyaz gömlek ve J.Lo’nun imza haline gelmiş saçları dikkat çekiyor.2018 Bahar kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada Marciano, "Jennifer Lopez, Guess Girl'ün hayaliydi. Başarılı bir sanatçı, ikonik ve şehvetli bir isim ve Jennifer'ın insanlar üzerindeki etkisi büyümeye devam ediyor. Bu kampanya, kadınların hayat deneyimi kazandığı zaman daha güzel ve yetenekli olduğu fikrini ön plana çıkarıyor. Jennifer, yeni Guess Girl ve aynı zamanda Marciano'nun Femme Fatale'i olmayı kabul ettiği için çok heyecanlıyım" dedi.