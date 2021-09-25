Guild Esports kadın Valorant kadrosunu duyurdu

Guild Esports; popüler FPS oyunu Valorant takımı için yeni güçlü isimlerle anlaştığını duyurdu. ABD’den Cinnamon’un kaptanlığını üstlendiği takımın kadrosunda; Türkiye’den Smurfette, Almanya’dan Roxi, Rusya’dan Glance ve Fransa’dan Kim yer alıyor. Project X adı altında tamamı kadın oyunculardan oluşan ekip, artık Guild X formasıyla müsabakalara katılacak. Yeni takım, David Beckham’ın ortaklarından biri olduğu Guild Esports’un tüm imkanlarından faydalanacak.

Haziran 2020’de kurulan Guild Esports, lansmanından bu yana profesyonel kadrolarını geliştirme yönünde önemli adımlar atıyor. Guild Esports, Fortnite Şampiyonası Serisi (FNCS) ve Rocket League Şampiyonası Serisi (RLCS) gibi büyük kupalar da dahil olmak üzere, önemli sonuçlar elde etti.



