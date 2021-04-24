President Kadebostan olarak da bilinen İsvçreli prodüktör Guillaume de Kadebostany’nin kurduğu Kadebostany 10 yıldır pop müzik piyasasının sevilen grupları arasında. Yılda en az iki kez Türkiye’ye gelen, Türk müzisyenlerle işbirliği yapan Guillaume bizi neden sevdiğini anlattı.

Kendini en iyi şarkılarla ifade etiğini söyleyen Guillaume gerçeklikten kaçıp bambaşka dünyalar yaratıyor. Bu dünyalara Türklerin ilgisini ise “Kibirli tarafım ‘Türklerin müzik zevki çok iyi’ demek istiyor. Türk müziği beni etkiliyor ve karşılıklı sevgi yüzünden birbirimize yakın hissediyoruz” diye açıklıyor. Geçmişte Mahmut Orhan’la İstanbul gece hayatını turladığına şahit olduğumuz Guillaume’un 10 yıldır ziyaret ettiği ülkemizde artık bir arkadaş grubu var. “İstanbul’da yaşayabilirim. Gece hayatı çok ilginç ve sunduğu çeşitliliği çok seviyorum” diyor. Rüzgar sörfüne tutkuyla bağlı olduğu için Alaçatı’da bir yazlık alma fikrine sıcak bakıyor. Ama ona birileri artık rüzgar sörfünün yeni merkezinin Akyaka olduğunu söylemeli!

SÜRPRİZ BİR İSİM

Konu ‘Baby I’m OK’ şarkısına Türk yönetmen Hasan Kuyucu ile İstanbul’da çektikleri klibe geliyor: “Hasan ile aynı estetik anlayışına sahibiz ve ulaşmak istediğim vizyonu çok iyi anlıyor. Ayrıca çok iyi arkadaşız.” 80’lerden beri ağırladığımız tüm batılılar gibi o da Türkleri çok seviyor. Yardımsever olduğumuzu düşünüyor. Mahmut Orhan’dan ve birlikte yaptıkları işlerden övgüyle bahseden Guillaume’a “Hep kadın vokallerle çalışıyorsun.

Bir de Türk kadın vokalle şarkı yapsan” diyorum. Meğerse çoktan böyle bir kayıt yapılmış. Ama kim olduğunu söylemiyor Guillaume. Korona sonrası bir İstanbul konseri olup olmayacağını merak ediyorum. ‘Drama’ adlı konseriyle ilk fırsatta İstanbul’da seyirci karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söylüyor. Ve röportajı canı gönülden bir “İnşallah” ile bitiyoruz.

YENİDEN YARATTI

Guillaume de Kadebostany, Barış Demirel’in 4 Haziran’da çıkacak ‘Mutluluklar’ albümündeki ‘Sal Beni’ ve ‘Kahkülünde Ak Oldum’ şarkılarını adeta yeniden yarattı. Barış Demirel’in Ankara’daki bir konserini izleyen Guillaume duyduğu müziğe bayılmış. Bunu da Instagram hikayelerinde paylaşınca iletişime geçip birlikte çalışmaya karar vermişler. “Böyle iyi sanatçılarla çalışabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum” diyen Guillaume, Barış’tan gelen teklifi hemen kabul etmiş.

ÇEŞME’YE 1.200 KİŞİLİK CABBAR

24 yıl önce 16 yaşındayken yeme içme sektörüne giren Serkan Koca 10 yıldır da işletmecilik yapıyor. Zihni, Club 14, Cahide gibi yerlerde çalıştı; Chanta, Alaçatı’da “Bendeki yeri çok ayrı” dediği Limon ve sonrasında Hammam’da işletmecilik yaptı. Şimdi de ortağı olduğu Nişantaşı’ndaki Cabbar’ı Çeşme’ye taşıyor.