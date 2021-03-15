Magazin Gül Ergi: Kendimi 38 yaşında hissediyorum

Gül Ergi: Kendimi 38 yaşında hissediyorum

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Gül Ergi: Kendimi 38 yaşında hissediyorum

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Gül Ergi'nin doğum günüydü. Yaşını soranlara gülerek “38’ime bastım. Kendimi öyle hissediyorum” yanıtını verdi.

15 Mart 2021, Pazartesi 09:06 Son Güncelleme:
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Gül Ergi önce geçen temmuzda, sonra eylülde omiriliğinden iki kez ameliyat olmuştu. Ayrıca spor yaparken bacağında kas yırtılması da meydana gelmişti. Eski sağlığına kavuşan Gül Ergi’ye aralarında Narin Akçelik, Eda Erdoğan, Ceyda Öztürk’ün de bulunduğu dostları Etiler Papermoon’da doğum günü düzenledi.

Gül Ergi, “Sadece pastamı üflerken maskemi çıkardım. Hepimiz sosyal mesafeye dikkat ederek oturduk” dedi. Yaşını soranlara da gülerek “38’ime bastım. Kendimi öyle hissediyorum” yanıtını verdi.

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