Birçok rengi olan gül hatmi çiçeği, doğada kendi kendine yetişebilen bir çiçek. Peki, gül hatmi çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Gül hatmi çiçeği hikayesi nedir? Gül hatmi çiçeği hakkında bilinenler...

GÜL HATMİ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Gül hatmi çiçeği, kat ve katmerli bir yapıya sahip olup rahatlıkla bulunup hediye olarak demet yaptırılabilecek bir çiçek türüdür. Hatmi çiçeği kış aylarında yapraklarını dökmeye başlar. Bu bakımdan sonbahar aylarında kullanmak için çok uygun bir çiçek olma özelliği taşımaktadır. Bu çiçeğin bakımı yapılırken toprak ve suyuna çok fazla özen gösterilmesi önemli bir konudur.

Gül hatmi çiçeğinin bakımında budama işleminin önemi oldukça fazladır. Budama işlemi için en uygun dönem ilkbahar ayları veya çiçeklenme dönemi olmaktadır. Sulama yapılırken bu işlemin gereğinden fazla yapılmamasına büyük özen gösterilmelidir. Çünkü hatmi çiçeği çok kurak zamanlarda suya gereksinim duyan bir bitkidir.

Güneşi seven bir bitki olduğu için de güneşli ortamlarda veya yarı gölgeli ortamlarda bakımının sağlanması bu çiçeğin daha güzel yetişmesi için uygun bir atmosfer yaratır.

Gül hatmi çiçeğinin susuzluğa direnci oldukça fazladır anca uzun süre susuz kalan hatmi çiçeği tek dal veya birkaç dal şeklinde ve fazla yükselme göstermeden sınırlı sayıda çiçek açar. Bu nedenle toprağı fazlaca nem kaybetmeyecek biçimde aralıklarla sulanmaya özen gösterilmelidir. Böylelikle daha iyi gelişip çiçeklenir ve çiçeklerinin açma dönemi sonbahar ortalarına kadar devam edebilir.

GÜL HATMİ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gül hatmi çiçeğinin çok çeşitli türleri bulunur. Bunlardan en yaygın olan yalınkat pembe çiçekli olanıdır.

Tohumları çevreye dağılır.

Her yerde kendiliğinden kolaylıkla bitebilen bir bitki türüdür,

Gül hatmi çiçeğinin süs bitkisi olarak yetiştirilen çeşitleri de bu türden türetilmiştir.

GÜL HATMİ ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



