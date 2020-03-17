Türkiye Gül: Karantinaya uymamak suçtur

Gül: Karantinaya uymamak suçtur

Türkiye

Gül: Karantinaya uymamak suçtur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 14 günlük karantina kurallarına uyulması konusunda önemli uyarılarda bulundu.

17 Mart 2020, Salı 13:19 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kuralları hakkında önemli bir uyarıda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur." açıklamasını yaptı. Gül, "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.


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