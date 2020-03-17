Gül: Karantinaya uymamak suçtur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kuralları hakkında önemli bir uyarıda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur." açıklamasını yaptı. Gül, "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.





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