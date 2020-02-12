Gül kokusuyla uyuyan çocuklar daha kolay öğreniyor

Uyku esnasında öğrenme konusunda burunlarımız kilit rol oynayabilir. Çocuklar üzerine yapılan yeni bir çalışma gül kokusu gibi hafif kokuların hafızadaki belirli anıların güçlendirilmesine yardımcı olabileceğini buldu.

Science Alert'in haberine göre araştırmacılar, altıncı sınıftaki 54 Alman öğrencinin masasına ve komodinine gül kokulu bir tütsü çubuğuyla, koku vermeyen tütsü konulmasını istedi. Daha sonra araştırmacılar çocuklardan evde İngilizce kelime öğrenmesini istedi. Araştırmacılar, her iki koku test grubu arasında fark edilebilir bir fark buldu.

Daha kolay ezberliyorlar

Çalışmada, ders çalışma ya da uyku sırasında odasında gül kokusu veya gül kokulu tütsü bulundurulan öğrencilerin yeni İngilizce kelimeleri yaklaşık yüzde 30 daha iyi ezberlediklerini buldu.

Freiburg Üniversitesi'nden Jürgen Kornmeier; "Yaptığımız çalışma öğrenmenin en kolay şekilde uyku sırasında yapabileceğini gösteriyor. Burnumuzun bu konuda oldukça yardımcı olabileceğini kim düşünebilirdi?” diyor.

Araştırmanın temeli hipnopediye dayanıyor

Bilim insanları 1950'lerden bu yana bilinen hipnopedi yani uykuda öğrenme fikrinden etkilendi. Hipnopedi, kişi uyku veya hipnoz halindeyken öğrenme işleminin gerçekleşmesidir. Hipnopedi esnasında öğretilmek istenen bilgiler kişiye genellikle müzik yoluyla veya melodik konuşmalarla veriliyor. Hipnopedia ile ilgili olarak bilinenler araştırmacıların lehine çıktı, ancak son zamanlarda gerçek olduğunu gösteren bazı kanıtlar ortaya çıkıyor.

Son on yılda yapılan çalışmalar içinde bazı araştırmalar, uyku sırasında sunulan sakinleştirici seslerin bellek işlemeyi güçlendirebileceğini söylerken ve bazıları da kokunun da aynı şeyi yapabileceğini gösteriyor.