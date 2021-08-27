Yemek Gül reçeli nasıl yapılır? Gül reçeli tarifi, yapılışı, hazırlanışı malzemeler ve püf noktası
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Gül reçeli nasıl yapılır? Gül reçeli tarifi, yapılışı, hazırlanışı malzemeler ve püf noktası

Yemek

Gül reçeli nasıl yapılır? Gül reçeli tarifi, yapılışı, hazırlanışı malzemeler ve püf noktası

Birçok meyveyle reçel yapabileceğiniz gibi, mis gibi kokan gülün yapraklarıyla da enfes reçeller yapabilirsiniz. Reçel yaparken evinizin mis gibi kokmasına neden olacak gül reçeli tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir lezzet. Peki, gül reçeli nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Gül reçeli tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

27 Ağustos 2021, Cuma 10:24 Son Güncelleme:
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Yaz aylarında birçok evde yapılan reçel tariflerinin arasına gül reçeli tarifi de ekleyin. Tadına doyamayacağınız gül reçeli tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, gül reçeli nasıl yapılır? Gül reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

GÜL REÇELİ TARİFİ

Gül reçeli malzemeler

  • 250 gram pembe gül yaprağı (İsteğe bağlı kırmızı veya beyaz da kullanılabilir)
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 1 litreye yakın su
  • 2 limon suyu

Gül reçeli yapılışı

Öncelikle gül yapraklarını köklerinden çıkarın. Temiz suda yıkayarak kirlerinden ve mikroplarından arındırın. Küçük bir kaba gül yapraklarını ve bir miktar toz şekerini ekleyip ellerinizle ezin. Üzerini streçleyip serin bir ortamda 1 gece bekletin. Serin bir ortamda bekletilen karışımı derin bir tencereye alın kalan şekeri, limon suyunu ve suyu ekleyin. Kısık ateşte 20 – 25 dakika kadar kaynamaya bırakın. Karışım katılaşmaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatın. Kavanoza reçelinizi döküp kavanozunuzun ağzını sıkıca kapatın. Soğuyunca servise hazır hale gelecektir.

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