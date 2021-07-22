Türkiye Gül satma, para isteme, fal bakma… İzmir’deki o çete çökertildi!

Gül satma, para isteme, fal bakma… İzmir’deki o çete çökertildi!

Türkiye

Gül satma, para isteme, fal bakma… İzmir’deki o çete çökertildi!

İzmir Kordon'da, çiçek satma, fal bakma, para isteme bahanesiyle yaklaştıkları vatandaşların cep telefonunu ve cüzdanlarını çalan çete çökertildi.

22 Temmuz 2021, Perşembe 17:26 Son Güncelleme:
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Gül satma, para isteme, fal bakma ve boş şişe toplama gibi bahanelerle vatandaşlara yaklaşıp hırsızlık yapıyorlardı. Vatandaşları canından bezdiren 17 kişilik "Kordon hırsızlık çetesi" polis operasyonuyla çökertildi.

PERDELEME YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın özel haberine göre; görüntüler İzmir Kordon'dan. İzmir Belediyesi’ne ait bisikletleri çalan hırsızlar Kordon sahilde oturan gençlerin yanına geliyor. Biri gençlerin dikkatini dağıtırken diğerleri de cep telefonu ve cüzdanları çalıyorlardı.

Konak, Alsancak, Göztepe, Balçova ve İnciraltı gibi hareketli sahil bölgelerinde bu tür hırsızlık olayları o kadar arttı ki mağdur gençler çareyi sosyal medyaya yazmakta buldu. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen yoğun şikayetler üzerine çalışma başlattı. Yaşı küçük olan hırsızlık çetesi üyeleri takibe alındı.

17 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yaşı küçük olan hırsızların büyük bir hırsızlık çetesi tarafından koordine edildiği tespit edildi. İzmir'de 17 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 yaşındaki çete lideri ve 4 yardımcısı gözaltına alındı. Çete liderinin evinde. 1 adet ruhsatsız tabanca, mermiler ve çalıntı cep telefonları ele geçirildi. Çocuk Şubesi ekipleri de çetenin hırsızlık yaptırmak için kullandığı 12 suça itilmiş çocuğu gözaltına aldı.

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