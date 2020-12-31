Magazin Gül Sunal: Kemaaal! Bak torun geliyor

Gül Sunal: Kemaaal! Bak torun geliyor

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Gül Sunal: Kemaaal! Bak torun geliyor

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal hamile olduğunu açıkladı ve fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Rahmetli oyuncunun eşi Gül Sunal, kızının fotoğrafının altına duygulandıran sözler yazdı.

31 Aralık 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Yeşilçam’ın efsanesi Kemal Sunal, Temmuz 2000’de hayatını kaybetmişti. Kızı Ezo Sunal Şubat 2018’de Ömer Öztüyen ile nikah masasına oturmuş, oğlu Ali Sunal da bir ay sonra Nazlı Kurbanzade ile hayatını birleştirmişti. 36 yaşındaki Ezo Sunal hamile olduğunu açıkladı. Büyüyen karnı ile verdiği pozu Instagram hesabında paylaşınca, Kemal Sunal hayranları bayram yaptı.

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Duygulandıran sözler

Annesi Gül Sunal da kızının fotoğraflarının altına yazdığı mesajla rahmetli eşi Kemal Sunal’e seslendi: “Kemaaaalllll! Bak canımız kızımız anne olacak inşallah. Bir torunumuz daha oluyor. Umarım hissediyorsundur.” Bu sözler takipçilerini duygulandırdı. Ali Sunal Ağustos 2019’da kızı Narin’i kucağına almıştı.

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