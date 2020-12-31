Gül Sunal: Kemaaal! Bak torun geliyor

Yeşilçam’ın efsanesi Kemal Sunal, Temmuz 2000’de hayatını kaybetmişti. Kızı Ezo Sunal Şubat 2018’de Ömer Öztüyen ile nikah masasına oturmuş, oğlu Ali Sunal da bir ay sonra Nazlı Kurbanzade ile hayatını birleştirmişti. 36 yaşındaki Ezo Sunal hamile olduğunu açıkladı. Büyüyen karnı ile verdiği pozu Instagram hesabında paylaşınca, Kemal Sunal hayranları bayram yaptı.

Duygulandıran sözler

Annesi Gül Sunal da kızının fotoğraflarının altına yazdığı mesajla rahmetli eşi Kemal Sunal’e seslendi: “Kemaaaalllll! Bak canımız kızımız anne olacak inşallah. Bir torunumuz daha oluyor. Umarım hissediyorsundur.” Bu sözler takipçilerini duygulandırdı. Ali Sunal Ağustos 2019’da kızı Narin’i kucağına almıştı.