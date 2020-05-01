Gül Sunal'dan hüzünlü paylaşım: En çok gözlerinden etkilendim
20 yıl önce vefat eden Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, 30 Nisan 1975’teki nikah karelerini paylaştı. Kemal Sunal ve aile üyelerinin olduğu karenin altına “Huzurla uyuyun, ben daha buralardayım” notunu düştü. Kemal Sunal yaşasaydı çift dün 45. evlilik yıldönümlerini kutlayacaktı. Gül Sunal bir röportajda merhum eşini ve evliliklerini şu sözlerle anlatmıştı...
01 Mayıs 2020, Cuma 07:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Kemal’in en çok gözlerinden etkilendim. Pek derin bakardı. Hep hüzünlüydü. Ne yaparsa yapsın ‘Aman üzülmesin’ derdiniz.
- İlk evimizde yoğun bir nem kokusu vardı. Misafir geleceği zaman patates kızartırdık ki, rutubet kokusunu bastırsın. Bugün olsa yine gider o evde otururum. Yeter ki Kemal olsun.
Tartışmada kahve teklifi
- Çok zor günlerimiz oldu. Kemal’in eve bıraktığı parayı harcamazdım. Ama hep mutluyduk, huzurluyduk.
- Ben söylenirdim, Kemal sadece dinlerdi. Onunla kavga edilmezdi. ‘Hatalıyım, özür dilerim’ yerine ‘Hadi bir kahve yapayım içelim mi?’ derdi.
Ev tutkusu
- Şimdiki evliliklere bakıyorum. Daha net görüyorum ki, çok mutlu yaşamışız.
- Ne kadar işi olursa olsun akşam 20.30’da eve gelirdi. Yemeği evde, sofrada yemek isterdi.
Sahnede ilk bakış
- Tanıştığımızda ben 20, Kemal 29 yaşındaydı.
- Onun oynadığı, benim de seyirci olduğum bir oyunda göz göze geldik. Böylece tanıştık. 2.5 sene mektuplaştık.
Çantasını hiç açmadı
- Hiç star havası yoktu, çok mütevazıydı. Sanki başka bir işte çalışır gibiydi.
- Aynı zamanda çok iyi dosttuk, birbirimize sonsuz güvenirdik. Öldükten sonra bile çantasını açmadım. Çünkü istemezdi.