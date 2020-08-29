’Gül ve Düşün’ ile ’Yolsuz Dere’ kitapları için ’muzır neşriyat’ ilanı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Musa Dinç’in ’Gül ve Düşün’ kitabı ile Selma Aydın’ın kaleme aldığı ’Yolsuz Dere’ kitabının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.
29 Ağustos 2020, Cumartesi 02:29 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre; kitaplarda yer alan bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi. Her iki kitap da Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu uyarınca, açık sergilerde ve seyyar dağıtıcılar tarafından satılamayacak. Teşhir, sipariş ve ilan edilemeyecek. Ayrıca, 18 yaşından küçüklere gösterilemeyecek, küçüklere para karşılığı veya ücretsiz verilemeyecek ve okullara ithal edilemeyecek.
Müstehcen yayınları yayınlamak suçlamasıyla tutuklandı
Arı Sanat Yayınları tarafından basılan Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Dinç, müstehcen yayınları yayınlamak suçlamasıyla tutuklandı.
DHA