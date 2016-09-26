Gül yağı hakkında bilinmesi gerekenler
Güçlü bir dengeleyici özelliği olmasının yanı sıra hem vücut hem de zihin için faydalı olan gül yağı hakkında bilinmesi gerekenler
Günümüzde ticari ve kozmetik anlamda gül yağı, ”Rosa Damascena” isimli gül cinsinden üretilmekte olup, ülkemiz dünyanın en büyük gül yağı üreticisidir ve dünyada bu yağ ” Türk gül yağı” olarak bilinir.
Dünyada gül yağı talebinin yarısını ülkemiz karşılamaktadır. Özellikle Isparta ilimizde gül ve gül yağı üretimi ülke üretiminin büyük çoğunluğunu karşılamaktadır. Yaklaşık 4 ton gülden ancak 1 kilo gül yağı elde edilebilmektedir.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy, gül yağı kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.
Gülsoy, "Gül: Güzellik, sevgi ve sağlığın peşinde bir bitkidir'" dedi.
Gül ürünlerinin asırlar öncesine dayanan bitkisel bir reçete olduğunu belirten Gülsoy, "Osmanlı hekimleri gülün ferahlatıcı etkisi ve serinletici etkisini ateşli hastalıklarda ve baş ağrılarında çok kullanmışlardır. Gül suyu ile özellikle baş yıkanırdı. Ağız ve kulak ağrılarında gül suyu ile ağız çalkalanırdı. Mükemmel bir hafıza kuvvetlendiricidir" ifadelerini kullandı.
GÜL YAĞININ KULLANIM ALANLARI
- Aromaterapi lambalarına veya kaloriferlerinizin üzerine damlatacağınız gül yağı ile bu etkiyi alabilirsiniz. Bir damla gül yağını alnınıza veya bileklerinize de sürebilirsiniz.
- Özellikle okulda ve işlerinizde odaklanma sorunu yaşıyorsanız mutlaka denemelisiniz. Banyo suyunuza, banyo süngerinize gül yağı ekleyin hem rahatlayın hem cildiniz canlansın.Gül yağı, cilt rahatsızlıklarının da vazgeçilmezidir.
- Cilt yaralarına, sivilcelere, tahriş olmuş ciltlerde olumlu etkileri vardır. Bunun için kremlerinizin üzerine 1-2 damla gül yağı ekleyerek kullanabilirsiniz.
- Saç tarağınıza birkaç damla damlatın ve özellikle saç uçlarınızı tarayın. Saçınız nemli sağlıklı ve mis gibi koksun.
Gül yağı kullanırken dikkat
Sevil Gülsoy, gül yağı kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde aktardı: "Gül yağı uçucu bir yağdır. Cilde direkt sürülmesi ciltte tahrişe yol açabilir bunun için badem yağı veya zeytinyağı gibi taşıyıcı bir yağ ile karıştırarak kullanabilirsiniz."
GÜL YAĞI ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN
- Ucuza satılan gül yağının sağlığa bir faydası olmadığı gibi cilde de ciddi zarar verebilir. İçerisine koyulan aroma vericiler ve seyrelticiler, dahili ve harici kullanımda yan etkiler oluşturabilir.
- Gül yağı alırken içerisinde ne olduğunu bildiğiniz mutlaka kaliteli bir yağ almaya dikkat edin.
Dünyada gül yağı talebinin yarısını ülkemiz karşılamaktadır. Özellikle Isparta ilimizde gül ve gül yağı üretimi ülke üretiminin büyük çoğunluğunu karşılamaktadır. Yaklaşık 4 ton gülden ancak 1 kilo gül yağı elde edilebilmektedir.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy, gül yağı kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.
Gülsoy, "Gül: Güzellik, sevgi ve sağlığın peşinde bir bitkidir'" dedi.
Gül ürünlerinin asırlar öncesine dayanan bitkisel bir reçete olduğunu belirten Gülsoy, "Osmanlı hekimleri gülün ferahlatıcı etkisi ve serinletici etkisini ateşli hastalıklarda ve baş ağrılarında çok kullanmışlardır. Gül suyu ile özellikle baş yıkanırdı. Ağız ve kulak ağrılarında gül suyu ile ağız çalkalanırdı. Mükemmel bir hafıza kuvvetlendiricidir" ifadelerini kullandı.
GÜL YAĞININ KULLANIM ALANLARI
- Aromaterapi lambalarına veya kaloriferlerinizin üzerine damlatacağınız gül yağı ile bu etkiyi alabilirsiniz. Bir damla gül yağını alnınıza veya bileklerinize de sürebilirsiniz.
- Özellikle okulda ve işlerinizde odaklanma sorunu yaşıyorsanız mutlaka denemelisiniz. Banyo suyunuza, banyo süngerinize gül yağı ekleyin hem rahatlayın hem cildiniz canlansın.Gül yağı, cilt rahatsızlıklarının da vazgeçilmezidir.
- Cilt yaralarına, sivilcelere, tahriş olmuş ciltlerde olumlu etkileri vardır. Bunun için kremlerinizin üzerine 1-2 damla gül yağı ekleyerek kullanabilirsiniz.
- Saç tarağınıza birkaç damla damlatın ve özellikle saç uçlarınızı tarayın. Saçınız nemli sağlıklı ve mis gibi koksun.
Gül yağı kullanırken dikkat
Sevil Gülsoy, gül yağı kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde aktardı: "Gül yağı uçucu bir yağdır. Cilde direkt sürülmesi ciltte tahrişe yol açabilir bunun için badem yağı veya zeytinyağı gibi taşıyıcı bir yağ ile karıştırarak kullanabilirsiniz."
GÜL YAĞI ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN
- Ucuza satılan gül yağının sağlığa bir faydası olmadığı gibi cilde de ciddi zarar verebilir. İçerisine koyulan aroma vericiler ve seyrelticiler, dahili ve harici kullanımda yan etkiler oluşturabilir.
- Gül yağı alırken içerisinde ne olduğunu bildiğiniz mutlaka kaliteli bir yağ almaya dikkat edin.