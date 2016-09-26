Gül yağı hakkında bilinmesi gerekenler

Günümüzde ticari ve kozmetik anlamda gül yağı, ”Rosa Damascena” isimli gül cinsinden üretilmekte olup, ülkemiz dünyanın en büyük gül yağı üreticisidir ve dünyada bu yağ ” Türk gül yağı” olarak bilinir.Dünyada gül yağı talebinin yarısını ülkemiz karşılamaktadır. Özellikle Isparta ilimizde gül ve gül yağı üretimi ülke üretiminin büyük çoğunluğunu karşılamaktadır. Yaklaşık 4 ton gülden ancak 1 kilo gül yağı elde edilebilmektedir.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy, gül yağı kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.Gülsoy,dedi.Gül ürünlerinin asırlar öncesine dayanan bitkisel bir reçete olduğunu belirten Gülsoy,ifadelerini kullandı.- Aromaterapi lambalarına veya kaloriferlerinizin üzerine damlatacağınız gül yağı ile bu etkiyi alabilirsiniz. Bir damla gül yağını alnınıza veya bileklerinize de sürebilirsiniz.- Cilt yaralarına, sivilcelere, tahriş olmuş ciltlerde olumlu etkileri vardır. Bunun için kremlerinizin üzerine 1-2 damla gül yağı ekleyerek kullanabilirsiniz.Gül yağı kullanırken dikkatSevil Gülsoy, gül yağı kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde aktardı:- Ucuza satılan gül yağının sağlığa bir faydası olmadığı gibi cilde de ciddi zarar verebilir. İçerisine koyulan aroma vericiler ve seyrelticiler, dahili ve harici kullanımda yan etkiler oluşturabilir.- Gül yağı alırken içerisinde ne olduğunu bildiğiniz mutlaka kaliteli bir yağ almaya dikkat edin.