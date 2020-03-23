Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda corona virüs önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Abdulhamit Gül'ün açıklamaları:

Cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmadı.

Ceza İnfaz Kurumları'nda ateş ölçer, maske, dezenfektan gibi gerekli malzemeler tedarik edildi. Telefon haklarını birden 2'ye çıkardık.

Görüşme hakları saklı tutulacaktır.

İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar ertelenmiştir. Bu süreçte yeni icra iflas talepleri alınmayacaktır. Adliyelerdeki yoğunluğun azalması için.

Adliyelerde esnek çalışma dönemi başladı.

Tüm duruşmaların ertelenmesi gibi görüşleri aldık. Mağduriyet yaşanmaması için hem avukat hem vatandaşlarla ilgili mağduriyetlerin giderilmesi için önerileri aldık.

Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi. Noterliklerde de yarın nöbet sistemi başlıyor.

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