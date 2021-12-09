Yemek Gulaş nasıl yapılır? Gulaş tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Gulaş nasıl yapılır? Gulaş tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Gulaş nasıl yapılır? Gulaş tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Macaristan mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi olan gulaş tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir et yemeği. Peki, gulaş nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve şık sunumlar eşliğinde servis edebileceğiniz gulaş tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

09 Aralık 2021, Perşembe 16:52 Son Güncelleme:
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Et yemeklerinin arasında en lezzetli tariflerinden birisi olan gulaş tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz nefis bir yemek. Peki, gulaş nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız gulaş tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

GULAŞ TARİFİ

Gulaş malzemeler

  • 1 kg dana kuşbaşı 
  • 3 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 200 ml domates püresi
  • 1 litre su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı mercanköşk
  • 1 adet defne yaprağı

GULAŞ YAPILIŞI

Öncelikle tereyağı tencerede eritilir ve doğranan soğanlar da ilave edilir. Soğanların pembeleşmesinin ardından doğranan sarımsaklar atılır ve 2-3 dakika kadar kavrulur. Kuşbaşı etler tencereye alınır ve suyunu çekene kadar pişirilir. Baharatlarla birlikte mercanköşk, defne yaprağı ve domates püresi de ilave edilerek karıştırılır. Su da eklenerek un ilave edilir. Un eklenirken yavaşça karıştırılır ki topaklanma olmasın. Tencere kapatılarak bir taşım kaynadıktan sonra kısık ateşte etler yumuşayana dek pişirilir.  

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