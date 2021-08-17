Yemek Gulaş yemeği nasıl yapılır? MasterChef gulaş tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Gulaş yemeği nasıl yapılır? MasterChef gulaş tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Gulaş yemeği nasıl yapılır? MasterChef gulaş tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar gulaş tarifi yapmak için birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Ekran başında izleyen seyirciler ise "gulaş yemeği nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz gulaş tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

17 Ağustos 2021, Salı 09:52 Son Güncelleme:
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Macaristan mutfağının popüler lezzetlerinden birisi olan gulaş tarifi, bol etle yapılan enfes bir lezzet. Peki, gulaş yemeği nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız Gulaş tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

GULAŞ TARİFİ

Gulaş malzemeler

  • 1 kg dana kuşbaşı 
  • 3 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 200 ml domates püresi
  • 1 litre su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı mercanköşk
  • 1 adet defne yaprağı

Gulaş yapılışı

Öncelikle tereyağı tencerede eritilir ve doğranan soğanlar da ilave edilir. Soğanların pembeleşmesinin ardından doğranan sarımsaklar atılır ve 2-3 dakika kadar kavrulur. Kuşbaşı etler tencereye alınır ve suyunu çekene kadar pişirilir. Baharatlarla birlikte mercanköşk, defne yaprağı ve domates püresi de ilave edilerek karıştırılır. Su da eklenerek un ilave edilir. Un eklenirken yavaşça karıştırılır ki topaklanma olmasın. Tencere kapatılarak bir taşım kaynadıktan sonra kısık ateşte etler yumuşayana dek pişirilir.  

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