Türkiye Gülay Bursalı'nın ölümüne neden olan Vural'ın cezası belli oldu

Gülay Bursalı'nın ölümüne neden olan Vural'ın cezası belli oldu

Türkiye

Gülay Bursalı'nın ölümüne neden olan Vural'ın cezası belli oldu

İstanbul'da cinsel saldırıdan kurtulmak için 10. kattan atlayan Gülay Bursalı'nın ölümüne neden olan Mehmet Vural'ın alacağı ceza netleşti.

16 Ocak 2021, Cumartesi 09:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gülay Bursalı (20), 21 Mart 2016’da İstanbul’da erkek arkadaşı E.Ö. ile buluştu. E.Ö., günlük bir ev kiralamak için emlakçı Cihan İssi’yi aradı. Cihan İssi yanına Mehmet Vural adındaki kişiyi alarak arabayla iki sevgiliyi Başakşehir’deki kiralık eve götürdü. Cihan İssi ile Mehmet Vural, eşya alma bahanesiyle çiftle birlikte kiralattıkları daireye girdi. Ardından Cihan İssi ile Mehmet Vural, E.Ö.’yü darp edip Gülay Bursalı’ya cinsel saldırıda bulundu. Cinsel saldırıya karşı direnen Bursalı, apartmanın 10’uncu katından atladı ve yaşamına son verdi. Olaydan sonra her iki sanık kayıplara karıştı. 4 yıl sonra Mehmet Vural, Küçükçekmece’de yakalandı. Firari sanık Cihan İssi ise yakalanamadı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Olayın ardında Mehmet Vural ile Cihan İssi hakkında Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması ise çarşamba günü yapıldı. Tutuklu yargılanan Mehmet Vural kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek beraatını istedi. Mahkeme sanık Mehmet Vural’a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Vural’a ayrıca ‘cinsel saldırı’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 41 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Vural’a verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı. Davada müşteki E.Ö.’yü temsil eden avukat Cem Ataş ise “Firari sanığın da bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini arzu ediyoruz” dedi.

Hürriyet - İdris Emen


İlgili Haberler
Gülay Bursalı'nın babası konuştu: Kızımın kanı yerde kalmasın


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İyi ki sanat var
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
20 Ocak’a doğru
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çözüm süreci... Kaftancıoğlu’na ceza...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bütün bilgilerin zaten ellerinde, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akademik skandal: Çocuk istismarından tutuklanan Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti