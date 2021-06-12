Gülay Sezer ameliyattan önce vasiyetini hazırladı

Geçtiğimiz yıllarda iki kez kanserle mücadelesini kazanan, bir dönem çoklu organ yetmezliği tedavisi de gören Gülay Sezer, rahim kanserine yakalandı. Bodrum’dan İstanbul’a dönerek tedavisine başlayan şarkıcıdan açıklama geldi.

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Ameliyattan Önce Vasiyetini Hazırladı" başlıklı yazısı şöyle:

"Gülay Sezer’in üçüncü kez kansere yakalandığına dair yazımın çıktığı gün şarkıcının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tahlilleri yapıldı.Aynı gün ‘Magazin Noteri’nin canlı yayınında şarkıcıyla telefon bağlantısı yaptık. Bir haftaya kadar rahim kanseri ameliyatı olacağını anlatan Gülay, şunları söyledi:

"BEŞ CANIM DAHA VAR"

'Sevenlerim korkmasın, üzülmesin. Kanser konusunda bayağı deneyimliyim. Bu üçüncü kanserim. İki sene önce de çoklu organ yetmezliğini atlatmıştım. Henüz dokuz canımı tamamlamadım. Beş canım daha var. Sevenlerim dua etsinler benim için.'

Gülay, laf arasında avukatına vekalet için Noter’de olduğunu söyleyince merak edip, sordum sebebini. Şarkıcının bu soruya yanıtı şu oldu:

"BİR ŞEY OLACAĞINDAN DEĞİL AMA BULUNSUN"

Artık bir vasiyet hazırlayayım yani. Her ihtimale karşı. Bir şey olacağından değil ama bulunsun. Olmasını istediğim şeyler var. Oldukları zaman ilk seninle paylaşacağım."

"TEDAVİM SONRASI İLK KONSER"

'Cesaretin Var Mı Aşka' şarkısıyla hafızalara kazınan Gülay Sezer, Aralık 2019'da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, tedavisinin bittiğini, ilk konsere hazır olduğunu belirtmişti:

"Tedavim sonrası ilk konser. Hastalığım süresince ilgisini ve desteğini esirgemeyen Devlet erkânına, televizyoncu ve haberci dostlarıma, duyarlı canım arkadaşlarıma, sanatçı kardeşlerime, dualarını esirgemeyen başımın tacı sevenlerime sonsuz sevgi ve saygımla."

Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan şarkıcı, "Sevgili dostlarım. Mesajlarınızı zaman zaman görüyorum ve beni merak ettiğinizi biliyorum fakat çoğunlukla çok yorgun olduğum için sizlere cevap veremiyorum. Durumum gayet iyi ancak tamamen iyileşip hastaneden çıkabilmek için bolca dinlenmem gerekiyor, ben de öyle yapıyorum. Yakında görüşmek üzere. Sevgimle" ifadelerini kullanmıştı.