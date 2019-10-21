Gülben Ergen: 12 yıldır kucağımda iki can...

Gülben Ergen fotoğrafın altına şu notu düştü:

"12 yıldır iki kolumda iki canı taşırken, ayak bileğimi sımsıkı kavrayan bir can daha var. İki kolumu, bir bacağımı yok sayıp, tek ayakla yürürken...

'Ettik dört can'

Ettik dört can. Sağa bakarken, solu hissedip , bir çaprazdan, bir arkadan gelecek darbelere eğilirken, bizden teğet geçti mermiler. Evlatlar hissetmeden, beni delip geçenleri saymazsak."





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