Jack Dorsey, Nusret ve Saba Tümer derken ünlü şarkıcı Gülben Ergen de NFT (Non-Fungible Token/ benzersiz dijital varlık) yöntemiyle kendisine ait sözü satışa çıkardı.

GELİRİ KURUCUSU OLDUĞU DERNEĞE GİDECEK

Adeta herkesin diline dolanan sözü 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz'ı NFT'ye dönüştürerek açık artırmaya çıkaran Gülben Ergen, gelirini kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne bağışlayacak.

Haberi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşan ünlü şarkıcı, "Magazin dünyasından çıkıp internette klasikleşen "Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz" dijital dünyada yaşamına devam etmek için#NFT ye dönüşüyor. NFT serimizin ilk versiyonu Rarible üzerinden açık arttırmaya sunuldu." ifadelerini kullandı.