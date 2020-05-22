Gülben Ergen geçen çarşamba Nişantaşı’ndaydı. Günlerdir evine kapanan şarkıcı bir mağazaya girdi. Tüm kurallara uydu. Maskesini eliyle düzeltmeye kalkmadı. Sosyal mesafeyi itinayla korudu, mağaza girişinde dezenfektan kullandı. Gülben Ergen, “Malum; bu pazar Ramazan Bayramı. Çocuklarım için alışveriş yaptım” dedi. Gülben Ergen kısa bir süre sonra da özel izin alıp Atlas, Ares ve Güney ile Bodrum’daki yazlığına gidecek.

Bu Video

İlgini

Çekebilir