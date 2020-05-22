Magazin Gülben Ergen bayram sonrası Bodrum'a gidiyor

Gülben Ergen bayram sonrası Bodrum'a gidiyor

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Gülben Ergen bayram sonrası Bodrum'a gidiyor

Günlerdir evine kapanan Gülben Ergen çarşamba günü Nişantaşı'nda bir mağazada görüntülendi. Çocukları için bayram alışverişi yapan satançı özel izinle Bodrum'a gidecek.

22 Mayıs 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Gülben Ergen geçen çarşamba Nişantaşı’ndaydı. Günlerdir evine kapanan şarkıcı bir mağazaya girdi. Tüm kurallara uydu. Maskesini eliyle düzeltmeye kalkmadı. Sosyal mesafeyi itinayla korudu, mağaza girişinde dezenfektan kullandı. Gülben Ergen, “Malum; bu pazar Ramazan Bayramı. Çocuklarım için alışveriş yaptım” dedi. Gülben Ergen kısa bir süre sonra da özel izin alıp Atlas, Ares ve Güney ile Bodrum’daki yazlığına gidecek.

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