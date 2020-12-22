Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, corona virüse yakalandı. Menajeri Özgür Aras'tan edinilen bilgiye göre Ergen'in corona virüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Ergen, evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti.

'Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki..'

Corona virüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, Mayıs ayında Covid-19 hakkında "Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım. Şimdiden cüzdanıma, bankama gelmeyen ama yüreğime, içime, yüzüme, gözüme yerleşen ışığın farkındayım" ifadelerini kullanmıştı.



