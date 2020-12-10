Gülben Ergen: Hiç estetik yaptırmadım

Erkek kokusu kullanır mısınız?

Evet kullanırım. Sert ve net kokuları severim.

Benimle evlenir misin?

Niyeymiş!

Cildiniz için vazgeçemediğiniz ürünler var mı?

Temizliğe dair her ürüne aşırı düşkünüm. Serum, tonik, nemlendirici, yüz yıkama köpüğü. Yüzümü sodayla yıkarım ama kurulamam.

Estetiğiniz var mı?

Yok hayır. Şimdiye kadar yaptırmadım.

Saçınıza kaynak kullanıyor musunuz?

Bir kere denedim. Çok kısa süre kullanabildim. Takma ve yapay olan şeyleri sevmiyorum, taşıyamıyorum.

Aşık olduğun adam, seni sadece arkadaşı olarak görürse, ne yaparsın?

Ha ha ha! Ona bol şans dilerim tabii ki.

Bir de kızının olmasını ister miydin?

Çok şükür üç sağlıklı oğlum var. İnanın onlar bana yetiyor.

Hayatta ‘Bitti’ dediğiniz bir anınız oldu mu?

Hayır, hiç olmadı.

Kayınvalideniz ile neden hiç fotoğraf paylaşmıyorsunuz?

E benim kayınvalidem yok ki!

Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Son derece güveniyorum. Sıra bana gelince güvenle aşımı yaptıracağım.