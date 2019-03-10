Gülben Ergen ile Emre Irmak aşk mı yaşıyor?
Gülben Ergen'in bir süredir müzisyen Emre Irmak'la aşk yaşadığı iddia edildi
Geçen eylül ayında Burak Törer'le olan birlikteliğini noktalayan Gülben Ergen bir süredir yalnızdı. Şarkıcı yeni bir ilişkiye yelken açtı.
Gülbem Ergen'in bir süredir müzisyen Emre Irmak’la aşk yaşadığı ortaya çıktı.
2008 yılında yayınladığı 'Sürpriz' şarkısının bestecilerinden olan Emre Irmak'la son zamanlarda sık görüşmeye başlayan Ergen'in, müzisyenle ilişkisinin aşka dönüştüğü öğrenildi
İkilinin bu sürpriz ilişkisinin evlilik yolunda gittiği söyleniyor. (Hürriyet)