Gülben Ergen ile Emre Irmak aşkı devam ediyor

Gülben Ergen, önceki akşam ayrıldığı iddia edilen müzisyen sevgilisi Emre Irmak’la Nişantaşı Scotch’taydı. Geç saatlere kadar eğlenen çift, gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenince, mekanı arka kapıdan terk etti. Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, İstanbul trafiğinde görüntülenen sevgililer, şarkıcının İstinye’deki evine gitti.

Yunanistan'da evlilik teklifi

Çiftin ilişkisi evliliğe doğru gidiyor. Emre Irmak, Gülben Ergen’e yazın çıktıkları Yunanistan tatilinde evlenme teklif etmişti. Daha önce iki kez nikah masasına oturan Gülben Ergen’in evlilik teklifini kabul ettiği, çok az kişinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmak istediği konuşulmuştu. Bu haber sonrası uzun süre birlikte görülmeyen çiftin ayrıldığı iddia edildi. Önümüzdeki günlerde ilişkilerinde neler olacak göreceğiz.











