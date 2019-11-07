Gülben Ergen ile Emre Irmak Nişantaşı'nda mal kabul kapısından çıktılar!

Gülben Ergen ve müzisyen sevgilisi Emre Irmak önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekanda buluştu.

07 Kasım 2019, Perşembe 10:56
A A
Gülben Ergen ile Emre Irmak Nişantaşı'nda mal kabul kapısından çıktılar!

Yaklaşık 2 saat mekanda kalan sevgililer çıkışta muhabirlerin beklediğini öğrenince ilginç bir yönteme başvurdu.

Kurtulamadılar

Kafenin bodrum katındaki mal kabul kapısına yanaştırılan otomobile önce Gülben Ergen, ardından Emre Irmak bindi. Ancak çift bu önlemlere rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.


Bu haberi de okudularGülben Ergen: Mustafa ile akraba gibiyiz

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...