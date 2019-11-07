Gülben Ergen ile Emre Irmak Nişantaşı'nda mal kabul kapısından çıktılar!
Gülben Ergen ve müzisyen sevgilisi Emre Irmak önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekanda buluştu.
Yaklaşık 2 saat mekanda kalan sevgililer çıkışta muhabirlerin beklediğini öğrenince ilginç bir yönteme başvurdu.
Kurtulamadılar
Kafenin bodrum katındaki mal kabul kapısına yanaştırılan otomobile önce Gülben Ergen, ardından Emre Irmak bindi. Ancak çift bu önlemlere rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.
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