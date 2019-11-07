Gülben Ergen ile Emre Irmak Nişantaşı'nda mal kabul kapısından çıktılar!

Gülben Ergen ile Emre Irmak Nişantaşı'nda mal kabul kapısından çıktılar! Gülben Ergen ve müzisyen sevgilisi Emre Irmak önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekanda buluştu.