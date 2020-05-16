Gülben Ergen kanal kurdu

Gülben Ergen, modaya uyup birçok ünlü gibi YouTube kanalı açtı. Kişisel bakım, kitap, moda gibi konularda evinde videolar çekmeye başlayan şarkıcının 15 bin 700 abonesi var. Doğal bakım videosu ise 24 bin kez izlenmiş. Gülben Ergen geçen hafta evinde kanalının tanıtımı için Safa Gülsoy’un objektifine poz verdi.

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