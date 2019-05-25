Gülben Ergen: Kin tutmuyorum, avukat tutuyorum

Şarkıcı, son dönemde açtığı davalar için, “Kin tutan bir insan değilim. Gerçekten o noktada, hafızam olumsuzu tutmaz. Kötü ve negatif olan bir şeyi çabuk unutuyorum. Ne yapayım madem böyle bir huyum var, ben de kin tutmuyorum, avukat tutuyorum” sözleriyle, güldürdü.

'38 TANE ANAOKULU AÇMIŞ BİR DERNEĞİN BAŞKANI OLMAK DA BAŞKA BİR DUYGU'

Gülben Ergen, “Şarkıcı mı? Yazar mı? Oyuncu mu?” sorusuna, “Şarkıcılığı seviyorum. Söyleyemediklerimi öyle anlatıyor olmak bana iyi geliyor. 38 tane anaokulu açmış bir derneğin başkanı olmak da tabii başka bir duygu” cevabını verdi.

'ÜNLÜLERİN HEPSİNİ YOK EDERDİM'

Şarkıcı, “Beş ünlüyü yok etme hakkın olsa, kaçını kullanırsın?” sorusuna, hiç düşünmeden, “Hepsini” yanıtını verdi.

Öte yandan Gülben Ergen daha önce hem düet yaptığı, hem şarkı aldığı Oğuzhan Koç’u da kankası Eser Yenenler’e şakayla karışık şikayet etti.





'ŞARKI İSTİYORUM VERMİYOR, ARIYORUM AÇMIYOR'

Eser’e “Galiba bana küstü, bizi barıştır. Tam bir artist olmuş. Şarkı istiyorum vermiyor, mesaj atıyorum; 3 saat sonra dönüyor. Telefon ediyorum, açmıyor. Eskiden böyle değildi” dedi.