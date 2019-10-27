Gülben Ergen: Mustafa ile akraba gibiyiz

Gülben Ergen, Hülya Koçyiğit’in TRT2’deki ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu.

8 yıl evli kalıp 2012’de boşandığı Mustafa Erdoğan’dan 3 oğlu olan Gülben Ergen “Bizim evde hiç ağam, paşam yoktur. İstiyorum ki oğullarım mutfakta eşlerine, kız arkadaşlarına, sevgililerine yardım etsinler” dedi.

Gülben Ergen eski eşiyle ilişkisini de şöyle anlattı: “Mustafa ile yakın akraba gibiyiz. Özel günlerde bir aradayız. Anne-babanın ayrılığı o zaman can acıtmıyor.”