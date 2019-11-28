Gülben Ergen suç duyurusunda bulundu, Yeşim Salkım hakkında karar verildi
Gülben Ergen, Yeşim Salkım’ın bir televizyon programında kendisini ve çocuklarını tehdit ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, Yeşim Salkım hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşim Salkım hakkında dava açılmasına gerek görmeyerek takipsizlik kararı verdi.
Tehdit ya da hakaret suçuna rastlanmadı
Kararda, Yeşim Salkım’ın katıldığı programdaki sözlerinin bilirkişi incelemesine gönderildiği ancak herhangi bir tehdit ya da hakaret suçuna rastlanmadığı belirtildi.
Savcılık, Yeşim Salkım’ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek kamu adına dava açılmasına yer olmadığına karar verdi.
Bu haberi de okudularYeşim Salkım'dan Metin Özülkü'ye cevap!
Bu haberi de okudularGülben Ergen ile Emre Irmak Nişantaşı'nda mal kabul kapısından çıktılar!