Gülben Ergen suç duyurusunda bulundu, Yeşim Salkım hakkında karar verildi Gülben Ergen, Yeşim Salkım’ın bir televizyon programında kendisini ve çocuklarını tehdit ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, Yeşim Salkım hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.