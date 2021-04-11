Gülben Ergen ve İbrahim Tatlıses kahvaltıda buluştu

Gülben Ergen pazar kahvaltısı yapmak için İbrahim Tatlıses'in İzmir'de bulunan evine gitti. Ergen ve Tatlıses birlikte kahvaltı yaptı. Gülben Ergen o anları sosyal medya sayfasından, "Tatlıses’im ile pazar kahvaltısı" notunu ile takipçilerinin beğenisine sundu. İbrahim Tatlıses ise aynı paylaşıma şu notu düştü, "Dostum İzmir’e Uğramışken Benide Ziyaret Etti Soframa Neşe Getirdi"