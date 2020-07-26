Magazin Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya destek

Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya destek

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Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya destek

Oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı, Instagram’da 3 ay sonra ilk kez bir tatil fotoğrafını paylaştı. Ardından eşi Uğur Akkuş ile Bodrum’daki teknelerinde görüntülendiler. Bu görüntüler üzerinden sosyal medyada eleştirilen Şallı'ya Gülben Ergen'den destek geldi.

26 Temmuz 2020, Pazar 21:22 Son Güncelleme:
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Gülben Ergen’den tatil fotoğrafları nedeniyle olumsuz eleştiriler alan Ebru Şallı’ya destek çıktı. Ergen Twitter hesabından ”Bir evladını kaybeden bir annenin, tüm gücüyle diğer evladı için “dışının” yaşama tutunma çabasında olduğunu hissetmeye çalışır mısınız??” ifadelerini kullandı.



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