Gülben Ergen’den tatil fotoğrafları nedeniyle olumsuz eleştiriler alan Ebru Şallı’ya destek çıktı. Ergen Twitter hesabından ”Bir evladını kaybeden bir annenin, tüm gücüyle diğer evladı için “dışının” yaşama tutunma çabasında olduğunu hissetmeye çalışır mısınız??” ifadelerini kullandı.









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