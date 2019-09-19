Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde Gülben Ergen'in ayaklarına düzülen övgüleri köşesine taşıdı.

İşte yazının o bölümü:

Instagram’da böyle hesaplar olduğunu bilmiyordum. Takipçilerimden Edibe Ozki’nin DM’den gönderdiği hesapta yazılanları okuyunca inanamadım. gulbenergeninayaklari adlı Gülben Ergen’in tabanları ve bacağının fotoğrafları altına yazılanlar şunlardı:

“Şu tabanlar ne öpülürdü.”

“Muhteşem ötesi. Uzun zaman oldu fotoğraf atmayalı. Sizden rica ediyoruz, bari her akşam ayak fotoğraflarınızı atın story’e. Sizi seviyoruz.”

“Ayaklarına aşık olduğumuz kadın. O güzel ayaklarınızın fotoğraflarını bekliyoruz.”

El-AYAK SEVDALILARINA SAYGI VE SELAMLAR

Paylaşımları kopyalayıp Ergen’e yolladım ve görüşünü sordum, gelen yanıt şu:

“Gülben Ergen’in saçları, ayakları, makyajı… Saygıyı eksik etmedikleri sürece gülümsüyorum. El-ayak sevdalılarına saygı ve selamlar.”

***Geçen gün de şarkıcı Ebru Polat'ın çoraplarına bir hayranı talip olmuş ve 25 bin TL ödemeyi teklif etmişti. Ebru Polat da bu bu teklifi paranın kadın derneklerine yatırılması şartıyla kabul etmişti.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Hayranı Ebru Polat'ın bir çift çorabına 25 bin TL verdi