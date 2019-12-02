Yaz sezonunda Gülben Ergen çocukları Atlas, Ares ve Güney ile beraber Gündoğan'daki evinin iskelesinde görüntülenmiş ve bikinili hali olay olmuştu. Ergen selülitleriyle ilgili eleştirileri, mayolu bir paylaşım yaparak "Karizma falan sağlam Allah'tan" notuyla tiye almıştı.

Gülben Ergen isyan etti!

Selülitleriyle çok konuşulan Gülben Ergen isyan etti. "Neymiş selülitlerim varmış. Üç tane aslan gibi çocuk doğurdum ben. Anneyim ben anne. O kadar olacak. Kolay değil o işler öyle" mesajıyla eleştirilere tepki gösterdi.





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