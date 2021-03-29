Magazin Gülben'in radikal kararı Masumlar Apartmanı'nı sarsıyor! Yeni bölümde neler olacak?

Gülben'in radikal kararı Masumlar Apartmanı'nı sarsıyor! Yeni bölümde neler olacak?

Magazin

Gülben'in radikal kararı Masumlar Apartmanı'nı sarsıyor! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi “Masumlar Apartmanı”, 30 Mart Salı akşamı (yarın) yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

29 Mart 2021, Pazartesi 10:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen 'Masumlar Apartmanı'nda bu hafta neler olacak? 

İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in sözleri sosyal medyaya damga vurduMasumlar Apartmanı’nın Esat’ı Uğur Uzunel corona virüse yakalandıMasumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı! İşler tersine dönüyor!Masumlar Apartmanı yeni bölümde büyük sürpriz

Yazarlarımızdan
Hande Kazanova
29 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
29 Mart haftasına astrolojik bakış: Verimli hafta
Öner Döşer
Filiz Özkol
29 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Törenlerin kadroluları
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Funda Duru
Kalben: Kanunlar, gelenek ve kültür karşısında herkesin eşit olduğu bir düzende yaşamak istiyorum
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Her ilişkide olması gereken 15 önemli unsur
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
İçten içe öldüren tehlike: Karaciğer Yağlanması
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kourtney Kardashian'dan karlar üzerinde bikinili poz