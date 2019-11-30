Gülcan Arslan Bali tatilinde

Gülcan Arslan, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Gülcan Arslan'ın fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Gülcan Arslan geçen aylarda zayıflığıyla hayranlarını korkutmuş hatta oyuncunun bulimia olduğu iddia edilmişti. Oyuncu da bu iddiaları yalanlamıştı. Fotoğraflarda Gülcan Arslan'ın hala çok zayıf olması dikkat çekiyor.

Gülcan Arslan kimdir?

Gülcan Arslan 1 Mayıs 1986 yılında Sakarya’nın Karasu ilçesinde dünyaya geldi.

Ortaokul eğitimini başarı ile tamamlayan Arslan, lise eğitimini almak için Sakarya’dan ayrıldı. Bu dönemlerde oyunculuk ile ilgili hayali olmayan oyuncu liseyi bitirdikten sonra Almanya’da yaşayan ablasının yanına gitti. Üniversite eğitimi için hazırlanan Gülcan Arslan ablasının oyunculuk ile ilgili telkinlerini dinleyerek Türkiye’ye geri dönüş yaptı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde düzenlenen sınavları kazanan Gülcan Arslan oyunculuk üzerine eğitimler aldı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Sardunya Sokak” adlı dizide başlamıştır. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Sınıf” adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ”Hepimiz Birimiz İçin” adlı dizide rol aldı.

Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan ”Gurbet Kuşları” adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Kafkas” adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Kahramanlar” adlı dizide oynadı. İlk baş rolünü ”Her Şeye Rağmen” dizisinde oynamıştır. En büyük çıkışını Bülent İnal ile birlikte rol aldığı 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlan "Bir Çocuk Sevdim” adlı dizi ile yaptı.

Ardından 2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Açıkalın karakterini canlandırdı. 2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırdı. Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırdı. En son 12 Ocak 2017'de Atv'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adlı dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylasan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.