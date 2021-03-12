Gülçin Ergül corona virüse yakalandı!

Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra kariye solo olarak devam eden Gülçin Ergül, hayranlarını korkuttu. 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı.

Instagram'ın hikayeler bölümünden hastane odasında çektiği kareyi yayınlayan Ergül, "Maalesef ki, Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok!" dedi.

'HEPSİ' BARIŞTI

Bir dönem adından çok söz ettiren Hepsi grubu, 2009 yılında dağılmıştı. O dönemler gruptan Gülçin, grup üyeleriyle olaylı bir şekilde küsmüş ve ayrılmıştı. Gülçin kariyerine solo devam etmiş, diğer kızlar da yavaş yavaş kariyerine başka noktalara taşımıştı.

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir canlı yayın sonrası Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar erimişti. Ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barışmış ve sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almıştı.



