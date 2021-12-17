Magazin Gülçin Ergül kazadan sonra ilk kez POSTA'ya konuştu: Arabada çok mutluydum

Gülçin Ergül kazadan sonra ilk kez POSTA'ya konuştu: Arabada çok mutluydum

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Gülçin Ergül kazadan sonra ilk kez POSTA'ya konuştu: Arabada çok mutluydum

Geçirdikleri kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden, kendisi de yaralanan şarkıcı Gülçin Ergül, korkunç olayın ardından ilk kez POSTA’ya konuştu. Acısının çok büyük olduğunu söyleyen Ergül, “Kazadan önce arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu” dedi. Alev Gürsoy Cimin'in haberi...

17 Aralık 2021, Cuma 07:44 Son Güncelleme:
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Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül, bir radyo programına katılmak üzere sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir’den İstanbul’a gidiyordu. Lafçı’nın kullandığı otomobil İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Balıkesir Susurluk mevkiinde bir TIR’a arkadan çarptı. Lafçı’nın yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Gülçin Ergül, önceki gün hastaneden taburcu oldu. Telefonla görüştüğümüz Ergül kazayı ağlayarak anlattı.

"ARABADA ÇOK MUTLUYDUM"

Hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söyleyen Ergül, “İşlerim için İstanbul’a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim” diye konuştu.

"MEZARLIKTA YIKILDIM"

Hastaneden çıkar çıkmaz İzmir’e, sevgilisinin ailesine gittiğini söyleyen Gülçin Ergül, “Onlar benim ailem. Birbirimize destek oluyoruz. Bugün (dün) de sevgilimin mezarını ziyarete gittim. Bir kez daha yıkıldım çünkü öldüğüne inanamıyordum. Bu bir kâbus olmalı. Ben iyiyim, tedavim devam ediyor. Meleğimin acısının yanında benim ağrılarım bir hiç. Çok bitkinim, gözlerimin feri söndü. Acımın tarifi yok” dedi.

Hastaneden önceki gün taburcu olan Gülçin Ergül psikolojik destek alacağını söyledi.

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