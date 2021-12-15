Magazin Gülçin Ergül taburcu edildi

Gülçin Ergül taburcu edildi

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Gülçin Ergül taburcu edildi

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’nın hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

15 Aralık 2021, Çarşamba 18:57 Son Güncelleme:
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İstanbul- İzmir yolunun Susurluk ilçesi mevkisinde 13 Aralık günü Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp aynı yöne giden Cengiz Yücel yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Erdal Şeyda Lafçı yaşamını yitirirken, Gülçin Ergül ise yaralanmıştı. Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

TABURCU EDİLDİ

36 yaşındaki şarkıcı, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu. Tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıkan Ergül'ün sol el parmaklarında kırık bulunduğu ve sarılı olduğu görüldü. Hastane çıkışında açıklama yapmayan Ergül'ün ailesiyle birlikte İzmir'e gideceği öğrenildi. Ergül, otomobile binerek ayrıldı.

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