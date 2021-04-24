Gülçin Ergül: Uzun süre karantinada kaldım

Şarkıcı Gülçin Ergül, Milliyet Instagram hesabından canlı yayınlanan 'Melis Baştuğ ile Haftanın Konuğu' programına katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı senin için nasıl geçerdi?

Her zaman coşku dolu ve her zaman Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgi ile anarak. Bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

Covid 19 pozitif sürecini evde nasıl geçirdin?

Benim alerji ile nüksetti. Annem, babam ve ablam Covid 19 oldu. Birbirimizi hiç görmedik. 10 gün hastanede kaldım, benim için zorlu bir süreçti. Alerjik olduğum için biraz zorlandım. Herkesin dikkat etmesini çok rica ediyorum, gerçekten küçümsenemeyecek bir virüs.

Şu an nasılsın?

Hala sesimde Covid 19'un verdiği hasar var. Şan dersi yaparak egzersizlerle toparlamaya çalışıyor ve daha iyi nefes alabilmek içinde nefes egzersizleri yapıyorum. 'Performansımı etkiledi' diyebilirim. Bir ayı geçti, kısa sürede toparlanamadım, uzun bir süre karantinada kaldım. Şu an ailem de, ben de gayet iyiyiz.

Uzun süredir üzerinde çalıştığın sekiz şarkılık disco sound'uyla dikkat çeken ilk İngilizce albümün 'İnvitation' 16 Nisan’da yayımlandı ve 24 saat geçmeden iTunes müzik platformunda 'En Çok Satın Alınan Albümler' listesinde bir numaraya yükseldi.

İngilizce bir albümle ‘En çok satın alınan albümler’ listesine girmek çok şaşırtıcı, çok güzel tepkiler aldım. Çıkış şarkımın Türkçe versiyonu da var. İkisinin arasında seçim yapmaları gerekirse hangisini seçerler diye dün bir anket yaptım. Yüzde 71 İngilizce versiyonu seçti. Sanırım İngilizce söylemem talep ediliyor, albümümde çok güzel tepkiler alıyor. Kendi dilimde şarkı söylemek ayrıca benim için paha biçilmez. Ben de kendi müziğimde benim tarzımda müzik dinleyip, kendi dilimde müzik dinlemek isteyen kişilere hitap etmeye çalışıyorum. 'Davet' albümüme bakarsak benim tarzımda Türkçe müzik yapan başka kişi olmadığını düşünüyorum.

Efsanevi şarkıcı Whitney Houston’ın 1987 yılı çıkışlı 'I Wanna Dance With Somebody' şarkısına yeniden hayat verdin.

Ben 85 doğumluyum. Çocukluk zamanlarımdı ve 'The Bodyguard' filminin müziklerini çok dinlemiş birisiyim. İngilizce bilmediğim zamanlarda Whitney Houston’ın şarkılarını söylemeye çalışırken ev halkı bana eğlenceli bir gözle bakardı. Whitney Houston benim tarzımda büyük etkileri olan, büyük bir diva. Umarım beni cennetten dinliyordur kendisini büyük bir minnet borcum var çünkü ondan çok şey öğrendim.

'Davet' ve 'Arabesk' albümden sonra 'İnvitation' albümü tam seni yansıtmış diyebilir miyiz?

'Davet' ve 'İnvitation' albümünü, kendimi yansıttığım iki albüm olarak görüyorum. Şimdiye kadar yaptığım bütün işlerin arkasındayım ama son yaptığım iki albümde kendimi daha iyi hissediyorum ve daha sürdürülebilir bir tarz olduğunu düşünüyorum. Çünkü kalbim bunu yapmak istiyor. Küçüklüğümden beri bu şekilde şarkı söylüyorum.

Pole dans, pilates ve yoga çalışmaları devam mı?

Pole dans artık yapmıyorum benim için en zor deneyimlerden birisiydi ama bale geçmişim olduğundan daha kolaydı. Çok büyük bir kas kuvveti gerektiriyor, aynı zamanda hali hazırda çok fit olmanız da gerekiyor. Ben şu an yoga, pilates, bisiklet, yürüyüş ve ağırlık çalışıyorum. Hepsini farklı günlere yaydım ve zayıflama sürecindeyim. Ben de herkes gibi karantinada kilo aldım, yaklaşık 10 kilo aldım. İyi bir diyetle ve çalışmayla kilo vermeye çalışıyorum.

R&B sound'uyla albümün dikkat çeken şarkılarından biri 'Superficial Love'. Aşklar artık çok mu yüzeysel?

Evet çok doğru. Sanırım biraz görselliğin çok önemli bir yere gelmesi ve her şeyin sosyal medyada çok fazla yürümesi bence yüzeyselleşmemizi sağlıyor olabilir.

İlk video Murat Joker yönetmenliğinde, disko-pop tarzındaki 'Don’t Wake Me Up' adlı parçaya çekildi. Rengârenk bir Gülçin karşımızda.

Styling’imi Fırat Kanburoğlu yaptı. Benim için özel kostüm ve dans ayakkabıları geldi. İlk defa vogue dans'ı yaptım, benim çok eğlenceliydi.

Bize vereceğin en yeni video haberi var mı?

'İnvitation' ve 'Davet' albümünden video çekeceğimiz şarkılar var. 'Davet' albümünden 'Bulut Falı' ve Whitney Houston’ın 'I Wanna Dance With Somebody'şarkısına da video çekmek istiyoruz, bakalım neler olacak.

Bu aralar izlediğin yerli yabancı dizi hangisi?

'Outlander' dizisini bayılarak izliyorum.



