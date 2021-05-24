Magazin Gülçin Ergül yeni bir aşka yelken açtı

Gülçin Ergül yeni bir aşka yelken açtı

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Gülçin Ergül yeni bir aşka yelken açtı

Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, kariyerine solo olarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 15:43 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı Gülçin Ergül, paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek dikkat çekti. Uzun zamandır kalbinin boş olduğu bilinen Ergül, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yayınladığı fotoğraf yeni bir aşka yelken açtığını ilan etti.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Şarkıcının paylaşımına eklediği kalpler dikkat çekerken; snobmagazin Ergül'ün aşk yaşadığı kişinin, altı yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı olduğunu iddia etti.


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