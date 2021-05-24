Gülçin Ergül yeni bir aşka yelken açtı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı Gülçin Ergül, paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek dikkat çekti. Uzun zamandır kalbinin boş olduğu bilinen Ergül, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yayınladığı fotoğraf yeni bir aşka yelken açtığını ilan etti.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Şarkıcının paylaşımına eklediği kalpler dikkat çekerken; snobmagazin Ergül'ün aşk yaşadığı kişinin, altı yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı olduğunu iddia etti.







