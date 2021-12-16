Şarkıcı Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, bir trafik kazası geçirmişti. Kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise hayatını kaybetmişti. Hepsi grubunun diğer üyeleri arasında yer alan Cemre Kemer, arkadaşının başına gelenlerden sonra yaptığı paylaşımla olay yarattı.

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın ölümüyle yıkılan Gülçin Ergül'ün sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Gülçin Ergül'ün acı haberle yıkılmasının ardından gözler diğer grup üyelerine çevrildi. Ancak bir dönem sıkı dost olan ekipten kimse konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

"BAZI KONULAR HASSASTIR"

Cemre Kemer, cenazeden sonraki gün yaptığı üst üste paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Cemre Kemer gelen tepkiler sonrası şu açıklamayı yaptı: "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir."