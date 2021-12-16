Magazin Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer'den şok paylaşım

Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer'den şok paylaşım

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Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer'den şok paylaşım

Geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ve aynı kazada sevgilisi ölümüyle zor günler geçiren Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül'e destek olmadığı yönünde sert eleştirilere maruz kalan Cemre Kemer, sosyal medyadan gelen eleştirilere cevap verdi.

16 Aralık 2021, Perşembe 20:36 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, bir trafik kazası geçirmişti. Kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise hayatını kaybetmişti. Hepsi grubunun diğer üyeleri arasında yer alan Cemre Kemer, arkadaşının başına gelenlerden sonra yaptığı paylaşımla olay yarattı.

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın ölümüyle yıkılan Gülçin Ergül'ün sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Gülçin Ergül'ün acı haberle yıkılmasının ardından gözler diğer grup üyelerine çevrildi. Ancak bir dönem sıkı dost olan ekipten kimse konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

"BAZI KONULAR HASSASTIR"

Cemre Kemer, cenazeden sonraki gün yaptığı üst üste paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Cemre Kemer gelen tepkiler sonrası şu açıklamayı yaptı: "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir."

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