Gülçin Santırcıoğlu Hercai dizisine veda ediyor

Hercai dizisinde canlandırdığı Sultan karakteri ile tanınan Gülçin Santırcıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddiası sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülçin Santırcıoğlu, dizide canlandırdığı Sultan karakterinin oğlu Aslan'ın ölümünün ardından diziden ayrılacak.

Gülçin Santırcıoğlu kimdir?

1977 İzmir doğumlu dizi ve sinema oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfı'nda şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi 'Türev', 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen 'Elveda Rumeli' dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Yumurta', 'Süt', 'Bal' üçlemesinin ilk filmi olan 'Yumurta' filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan 'İki Çizgi', 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivalinde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak 'Kara Ekmek' ve 'Oyunbozan' adlı dizilerde rol aldı.







