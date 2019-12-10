Gülden 22 Kasım'da piyasaya sürdüğü Yakarım İstanbul'u adlı çalışmasıyla sahnelerde boy gösteriyor. YouTube'da 750 bine yakın izlenen şarkı, Spotify'da ise 120 bini aşkın dinleme aldı.

Hem bestelediği şarkılarla hem de güzelliğiyle büyük beğeni toplayan başarılı şarkıcı Gülden, yeni şarkısı “Yakarım İstanbul’u” ile ilk kez Okan Bayülgen’in mekanı Dada Salon Kabarett’te konserini verdi.





Yoğun ilginin olduğu gecede farklı tarzlardan seslendirdiği şarkılarla izleyenlerden tam not alan Gülden, konser bitiminde hayranlarıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi.



