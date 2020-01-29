15 yaşındaki Jordan Coomer, kıkırdadığında yaklaşık 1 dakika içinde yere yığılıyor ve felç geçiriyor. Katapleksi adı verilen belirtilerle gelen olağandışı hastalık, kişinin günde birkaç kez rastgele uykuya dalmasına neden olan bir beyin bozukluğu yani narkolepsi olarak tanımlanıyor. Doktorlar, Indiana'da yaşayan 15 yaşındaki Jordan Coomer'in hastalık semptomlarının ilk başlarda ergenlik nedeniyle olduğu düşündü. Ancak uzmanlar, Narkolepsi adı verilen hastalığın viral bir enfeksiyonla başlamış olabileceği üzerinde duruyor.

Daily Mail'in haberine göre; sınıfta, konuşurken ve ödevini yaparken sürekli uyuyakalan Jordan Coomer, uyku-uyanıklık döngülerini kontrol edemiyor. Narkolepsinin kesin nedeni belirsizdir. Ancak NHS, domuz gribi gibi bir enfeksiyonun, ergenlik ve hormonal stres gibi hormonal değişikliklerin Narkolepsi başlangıcı ile bağlantılı olduğunu söylüyor.

Narkolepsi nedir, belirtileri nelerdir?

Narkolepsi, hastaların uygunsuz zamanlarda aniden uykuya dalmasına neden olan nadir uzun süreli bir beyin bozukluğudur. İngiltere'de yaklaşık 30 bin ABD'de ise 200 bin kişiyi etkiliyor.

Narkolepsi belirtileri

Gündüz aşırı uyku hali

Aniden uykuya dalmak

Zayıflığa yol açan geçici kas kontrol kaybı

Uyku felci

Hallüsinasyon ve geceleri uyanıklık

Narkolepsi neden olur?

Narkolepsiye, uyanıklığı düzenleyen beyin kimyasal hipokretin eksikliği neden olur. Bunun, hipokretin üreten hücrelere saldıran bağışıklık sistemine veya çalışmasına izin veren reseptörlere bağlı olduğu düşünülüyor. Narkolepsi hormonal değişiklikler, stres ve enfeksiyonlar tarafından tetiklenebilir. Tedavisi yoktur. Hastalara gün boyunca sık sık uyumaları ve rutine sadık kalmaları önerilir. İlaç tedavisi, gündüz uykusunu azaltmaya ve kas kontrolü kaybını önlemeye yardımcı olabilir.

Katapleksi nedir?

Katapleksi, normal uyku ve uyanma kalıplarında sorunlara neden olan uzun süreli bir durum olan narkolepsinin bir belirtisidir. Katapleksi ani, geçici kas zayıflığı veya kas kontrolünün kaybıdır. Katapleksi genellikle heyecan, kahkaha, öfke veya sürpriz gibi bir duygu ile tetiklenir. Narkolepsisi olan bazı kişiler yılda bir veya iki kez katapleksi atakları geçirir. Ani Katapleksi ataklarından kaçınmak için bazı insanlar duygusal olarak geri çekilebilir ve sosyal olarak kendilerini izole edebilir.