Güldür Beni oyunu için kendinizden başka hiçbir malzemeye ihtiyacınız yok.

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuza onunla bir güldürme oyunu oynayacağınızı söyleyin. Bu oyunu oynarken göz teması kurmanız ve gözlerinizi birbirinizden hiç kaçırmamanız gerekiyor. Sırayla birbirinizi güldürmeye çalışın. Bakalım kim daha uzun süre gülmeden dayanabilecek?

YÖNERGE:

Hadi, Beni Güldür. Güldüğünüzde sıra bir diğerine geçer. 30-60 saniyeye kadar kim asık yüzlü durmayı başarırsa “kazanır.”